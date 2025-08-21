Vamos llegando al verano: Comenzó la inscripción de guardavidas

Municipal21/08/2025
Guardavidas

A cuatro meses del verano, desde la Agencia Salta Deportes, ya comenzaron a trabajar para la temporada.

Se informó que se abrieron las inscripciones para cubrir el cargo de guardavidas para la temporada estival 2025/26. Los interesados tendrán tiempo hasta el próximo 24 de septiembre de realizar la inscripción en el Centro Cívico Municipal (CCM) de 9 a 13.

El objetivo es garantizar la seguridad y comodidad de los salteños que disfruten de las piletas municipales en la temporada de verano que se avecina.

Para poder inscribirse, los interesados deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 

  • Mayores de 18 años
  • Curriculum Vitae
  • Fotocopia del DNI anverso y reverso (traer tarjeta)
  • Certificado de aptitud física
  • Certificado Antecedentes Penales Provinciales
  • Poseer título secundario o alumno regular cursando último año lectivo.
  • 2 fotos 4x4
  • Constancia de CUIL
  • Certificado de residencia en Salta Capital
