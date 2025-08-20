Sin Messi, pero con los penales de Suárez, Inter Miami avanzó a semis

Sin el astro argentino Lionel Messi, lesionado con molestias musculares, Inter Miami superó esta noche a Tigres de México por 2 a 1, por los cuartos de final de Leagues Cup.

Los dos goles del elenco que conduce Javier Mascherano --expulsado en el juego-- llegaron por intermedio de sendos penales, a los 23 y 89 minutos, respectivamente.

En tanto, el argentino Angel Correa había puesto la transitoria paridad para los aztecas, a los 67 minutos.

El cotejo se jugó en el Chase Stadium.

En la formación del elenco estadounidense estuvieron desde el inicio Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Luego ingresó Marcelo Weigandt, mientras que el montehermoseño Baltazar Rodríguez estuvo en el banco.

En la próxima instancia, Inter Miami se medirá ante el ganador del cruce Orlando-Toluca.