Sin Messi, pero con los penales de Suárez, Inter Miami avanzó a semis

Sin Messi, pero con los penales de Suárez, Inter Miami avanzó a semisDeportes20/08/2025
Sin el astro argentino Lionel Messi, lesionado con molestias musculares, Inter Miami superó esta noche a Tigres de México por 2 a 1, por los cuartos de final de Leagues Cup.
Los dos goles del elenco que conduce Javier Mascherano --expulsado en el juego-- llegaron por intermedio de sendos penales, a los 23 y 89 minutos, respectivamente.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTER MIAMI!— LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) August 21, 2025
LUÍS SUÁREZ DECIDE NO FINAL, O TIME ESTÁ PERTO DAS SEMIFINAIS!pic.twitter.com/ljrB0Ym6PO
En tanto, el argentino Angel Correa había puesto la transitoria paridad para los aztecas, a los 67 minutos.
🤯🇦🇷 LA CONDUCCION Y EL GOL DE ANGEL CORREA ANTE EL INTER DE MIAMI! 🐯— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 21, 2025
pic.twitter.com/fvI8sZmuDB
El cotejo se jugó en el Chase Stadium.
En la formación del elenco estadounidense estuvieron desde el inicio Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende. Luego ingresó Marcelo Weigandt, mientras que el montehermoseño Baltazar Rodríguez estuvo en el banco.
En la próxima instancia, Inter Miami se medirá ante el ganador del cruce Orlando-Toluca.