Gimnasia y Tiro viaja a Madryn con bajas y la mira en el reducido

Con el objetivo de mantenerse firme en la pelea por la clasificación, Gimnasia y Tiro se enfrentará a Deportivo Madryn el próximo domingo desde las 15:30 en el estadio Abel Sastre, conocido como El Coliseo del Golfo.

El equipo salteño quiere consolidarse en la zona del reducido de la Primera Nacional, cuando restan apenas seis fechas para el cierre de la segunda fase del torneo. “Nuestro objetivo es sumar puntos y seguir escalando posiciones”, aseguró un integrante del cuerpo técnico del Albo.

Bajas y recuperaciones

El plantel viajará con algunas bajas sensibles: Matías Birge sigue recuperándose de su lesión y Facundo Heredia quedó fuera por un golpe en la muñeca. Por otro lado, Rubén Villareal ya se entrena con normalidad y podría volver al once titular, mientras que Lautaro Montoya mantiene su lugar sólido en el lateral izquierdo.

Posibles cambios en el equipo

El entrenador evalúa movimientos estratégicos para enfrentar a Madryn, con la posibilidad de incluir a Jonás Aguirre, Fabricio Rojas y Nicolás Contin. La práctica formal de hoy será clave para definir el equipo que saltará al campo el domingo.