Gimnasia le ganó a Deportivo Maipú por la mínima

Gimnasia y Tiro le ganó por 1 a 0 a Maipú de Mendoza, en el estadio Michel Torino, por la fecha 27 de la Primera Nacional y quedó parcialmente en el tercer lugar de la zona A. En el inicio del segundo tiempo, a los 3 minutos, Ivo Chaves fue el autor de la victoria del millonario.

El equipo mendocino pudo empatar pero se encontró con la figura de Federico Abadía, quien es dueño de la valla menos vencida de la zona (con 15 goles en contra en 27 partidos).