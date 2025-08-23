Fin de semana deportivo en CNN Salta y El show del Fútbol

La actividad por la Primera Nacional dará inicio esta noche desde la 21:30 en CNN Salta 94.7 Mhz y todo el equipo de El Show del Fútbol con la presentación de Central Norte recibiendo a Gimnasia de Mendoza.

En esta ocasión con los relatos de Ariel Vesga, los comentarios de Sebastián Domínguez y todo lo que suceda en el campo de juego con Tania Fernández.

El domingo desde las 15:15, arrancará el fútbol con la visita de Gimnasia y Tiro a Deportivo Madryn con los relatos de Ariel Vesga y los comentarios de Sebastián Domínguez.

Mientras que desde las 15:45, cierra la jornada la presentación en Córdoba de Juventud Antoniana frente a Sportivo Belgrano, con los relatos de Rodrigo Ramos y los comentarios de Ángel Flores.