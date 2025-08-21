El "Santo" busca romper la mala racha de visitante

Deportes21/08/2025
Gyp1B2jXoAEU_2z

Con la obligación de romper la mala racha de visitante, Juventud se prepara para enfrentar a Sportivo Belgrano el próximo domingo desde las 16:00 en el estadio Juan Pablo Francia, por una nueva fecha del Nonagonal.

samtoJuventud Antoniana empató en el Martearena con San Martín de Formosa y no pudo acercarse a los de arriba

El equipo dirigido por Germán Noce mantiene intactas sus chances de clasificación, y por eso el objetivo inmediato estará puesto en San Francisco, donde no solo enfrentará al líder de la zona, sino también a sus propios fantasmas en condición de visitante.

Una noticia alentadora para el cuerpo técnico es el regreso del experimentado Ignacio Sanabria, quien ya cumplió la fecha de suspensión y estará disponible para esta jornada.

 Sin embargo, Juventud sufrirá la baja obligada de Julio López por acumulación de tarjetas amarillas, y todo indica que Dardo Torres ocupará su lugar en la defensa.

Además, el entrenador deberá buscar variantes en la mitad de la cancha debido a la lesión de Nicolás González, que salió lastimado en el partido ante San Martín. Una alternativa sería Pablo Ortega, con características similares, para cubrir ese puesto.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día