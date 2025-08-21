El "Santo" busca romper la mala racha de visitante

El "Santo" busca romper la mala racha de visitanteDeportes21/08/2025
Con la obligación de romper la mala racha de visitante, Juventud se prepara para enfrentar a Sportivo Belgrano el próximo domingo desde las 16:00 en el estadio Juan Pablo Francia, por una nueva fecha del Nonagonal.
El equipo dirigido por Germán Noce mantiene intactas sus chances de clasificación, y por eso el objetivo inmediato estará puesto en San Francisco, donde no solo enfrentará al líder de la zona, sino también a sus propios fantasmas en condición de visitante.
Una noticia alentadora para el cuerpo técnico es el regreso del experimentado Ignacio Sanabria, quien ya cumplió la fecha de suspensión y estará disponible para esta jornada.
Sin embargo, Juventud sufrirá la baja obligada de Julio López por acumulación de tarjetas amarillas, y todo indica que Dardo Torres ocupará su lugar en la defensa.
Además, el entrenador deberá buscar variantes en la mitad de la cancha debido a la lesión de Nicolás González, que salió lastimado en el partido ante San Martín. Una alternativa sería Pablo Ortega, con características similares, para cubrir ese puesto.
📌𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟔 | 𝐍𝐨𝐧𝐚𝐠𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁 - 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐀— Juventud Antoniana Oficial (@CJAOficial) August 19, 2025
🆚 Sp. Belgrano (San Francisco)
📆 Domingo 24 de Agosto
⌚️ 16:00hs
🏟️ Estadio Juan Pablo Francia #DaleSanto pic.twitter.com/APb9dcFWAh