El "Santo" busca romper la mala racha de visitante

Con la obligación de romper la mala racha de visitante, Juventud se prepara para enfrentar a Sportivo Belgrano el próximo domingo desde las 16:00 en el estadio Juan Pablo Francia, por una nueva fecha del Nonagonal.

El equipo dirigido por Germán Noce mantiene intactas sus chances de clasificación, y por eso el objetivo inmediato estará puesto en San Francisco, donde no solo enfrentará al líder de la zona, sino también a sus propios fantasmas en condición de visitante.

Una noticia alentadora para el cuerpo técnico es el regreso del experimentado Ignacio Sanabria, quien ya cumplió la fecha de suspensión y estará disponible para esta jornada.

Sin embargo, Juventud sufrirá la baja obligada de Julio López por acumulación de tarjetas amarillas, y todo indica que Dardo Torres ocupará su lugar en la defensa.

Además, el entrenador deberá buscar variantes en la mitad de la cancha debido a la lesión de Nicolás González, que salió lastimado en el partido ante San Martín. Una alternativa sería Pablo Ortega, con características similares, para cubrir ese puesto.