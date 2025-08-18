Central Norte empató y no le cobraron un penal clave

Por la fecha 27 de la Primera Nacional, Central Norte igualó ante Nueva Chicago en un duelo cargado de emoción y polémica. El partido tuvo momentos para el infarto, pero lo más discutido llegó en el área chica: el árbitro omitió un claro penal sobre Diego Ledesma, que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

Central Norte hizo todos los méritos para quedarse con los tres puntos. Aunque le falto definición en el arco rival, las decisiones arbitrales fueron determinantes para que el encuentro finalice en igualdad.

El Cuervo alcanzó las 30 unidades en la tabla de la Zona B y aseguró su permanencia en la categoría, cuando aún restan siete fechas para el cierre de esta fase.

Este sábado, el equipo de Pablo Fornasari será local ante Gimnasia de Mendoza en el Martearena.