Un camión chocó de frente contra un auto: Murió una familia

Una familia de Chubut murió en un trágico accidente este sábado en la Ruta 5 en la provincia de Buenos Aires: impactaron contra un camión que se prendió fuego en Pehuajó. Una mujer sobrevivió y se encuentra internada en el hospital Juan Carlos Aramburu.

Según difundió Radio 105 y otros medios locales, la familia oriunda de Comodoro Rivadavia viajaba en un Fiat Argo. El camión Fiat Iveco era conducido por un joven de 29 años de Saladillo.

Por razones que aún se investigan, los vehículos chocaron entre sí. El rodado mayor se prendió fuego producto del siniestro.

Tres ocupantes del automóvil, un masculino de 40 años y dos menores de edad murieron en el lugar. Una mujer de 35 años fue trasladad al hospital con heridas graves.

El chofer del camión alcanzó a escapar de las llamas y no sufrió lesiones, según informaron medios locales.