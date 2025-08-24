Procedimiento policial en el Dique Cabra Corral: Secuestran redes prohibidas y más de 300 piezas ictícolas

Pesca furtiva 01

El trabajo se realizó durante un patrullaje preventivo de seguridad náutica, donde secuestraron redes prohibidas y más de 300 piezas ictícolas. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.

En el marco de los operativos que despliega la Policía de Salta a través de la División Lacustre y Fluvial Cabra Corral, dependiente de la Dirección de Bomberos, durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse.

Pesca furtiva 02

Tras la intervención decomisaron redes con un total de 230 metros de longitud y más de 300 piezas ictícolas entre sábalos y pejerreyes.

Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y Juzgado de Garantías 3.

