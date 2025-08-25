Causó la muerte de un motociclista en B° Autódromo, será juzgado

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del distrito Centro, para Julio Daniel Girón, como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en perjuicio de un hombre de 27 años.

En el requerimiento a juicio, el fiscal López Soto, expone las medidas probatorias producidas durante la investigación, entre las que se cuentan testimoniales, documentales, pericia accidentológica y otros, que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar la elevación de la causa a juicio.

Según la hipótesis fiscal, el pasado 5 de diciembre de 2024, el conductor del automóvil que circulaba por inmediaciones de la rotonda de Los Gauchos, en el barrio Autódromo de la ciudad de Salta, al no ceder el debido paso a un motociclista, lo colisionó, provocando un siniestro, donde éste último resultó lesionado y falleció días después.