Martes complicado para viajar: Paro de controladores afectará vuelos de Salta y el país

Una nueva jornada de paros de controladores aéreos anticipa un martes complicado para los vuelos en Salta y en todo el país, generando incertidumbre entre miles de pasajeros y profundizando el conflicto entre el sindicato y el Gobierno, que denunció la medida.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) continuará con el plan de acción que comenzó el pasado viernes, el cual ha provocado la cancelación y demora de decenas de vuelos en los principales aeropuertos de Argentina, incluido el de Salta.

Para el martes 26, el sindicato ha programado dos franjas horarias de protesta: de 7 a 11 de la mañana y de 14 a 17 de la tarde. Durante esos períodos, no habrá despegues ni se recibirán planes de vuelo, aunque los aterrizajes seguirán habilitados por motivos de seguridad. Esta medida se suma a las ya realizadas y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto.

En Salta, habría 10 vuelos afectados, entre arribos y partidas, de distintas empresas aéreas.

Tal como recordó Ámbito, el sindicato sostiene que los salarios de los trabajadores llevan diez meses congelados y reclama un aumento del 45%. ATEPSA advierte que la falta de respuesta de las autoridades de la EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) está generando una “precarización del sistema” de navegación aérea.

Ante este panorama, Aerolíneas Argentinas ha manifestado su preocupación, reconociendo que la medida podría afectar la puntualidad de sus servicios durante todo el día. La aerolínea ha instado a sus usuarios a "estar atentos a posibles modificaciones" y a utilizar sus canales de autogestión, como la página web y la aplicación oficial, para verificar el estado de sus vuelos.

La empresa ha lamentado "profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar" y ha recomendado a los pasajeros con pasajes adquiridos a través de agencias que realicen sus consultas por esa vía. La situación, que ha afectado a miles de pasajeros, refleja las tensiones entre las autoridades y el gremio por las negociaciones salariales y laborales.