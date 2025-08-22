Paro de controladores: Cancelaron cinco vuelos en Salta

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó un cronograma de paros que afectará la actividad en los aeropuertos de todo el país, desde este viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto.

El cronograma es el siguiente:

Viernes 22 de agosto: las suspensiones fueron de 13 hasta las 16 y vuelven a regir de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.

Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.

Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

En la primera parte del paro de este viernes hasta el momento se vieron afectados cinco vuelos, dos arribos y tres partidas. Se trata de los siguientes vuelos:

Partidas:

El vuelo 1503 de Aerolíneas Argentina que debía partir a las 17:00 con destino a Aeroparque

El vuelo 1493 de Aerolíneas Argentina que debía partir a las 19:05 con destino a Aeroparque

El vuelo WJ3737 de JetSmart que debía partir a las 18:08 con destino a Mendoza

Arribos: