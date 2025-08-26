“No merece salir jamás”, una vecina relató el horror vivido por Leonel Francia

En una nueva audiencia de debate por el crimen de Leonel Francia, de solo 11 años, una vecina y madre de una compañera del niño, en Multivisión Federal, dio detalles escalofriantes del maltrato que sufría el menor.

Según contó, el niño tenía moretones en sus brazos, y temía que la escuela avisara a su madre: “No quería que vayan a decirle nada porque su mamá se iba a enojar”.

Entre los frecuentes episodios, recordó una vez que la madre de Leonel lo maltrató verbalmente por no haber copiado la tarea. “Dijo que era un basura, que no copió la tarea, y me pidió si podía recibirlo en mi casa para que la copiara”, contó la mujer.

"Tenía los bracitos marcados y la carita también”

La vecina relató que su hija le advirtió la situación: “Parece que su mamá le pegó”.

La mujer reconoció sentirse impotente y culpable por no haber denunciado el maltrato en ese momento: “No fui a la policía, porque la madre era conflictiva y a veces uno para evitar problemas no se quería meter. Ni siquiera tenía que haberlo llevado a su casa, directamente a la comisaría", se lamentó.

“Cuando nos enteramos que había muerto, pensé, seguro se le pasó la mano con los golpes"

Los testimonios revelaron también la desprotección extrema del niño. “Iba a la escuela con miedo, a veces llorando. Tenía hambre; algunos compañeros le guardaban pan o le daban leche”, relató la vecina.

Sobre la próxima sentencia, la vecina pidió justicia: “Lo único que queremos es que esta mujer no salga más de prisión; no merece estar libre”.