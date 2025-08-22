Albañiles complicaron con su testimonio a la madre, acusada en el juicio por la muerte de Leonel Francia

En la Sala I del Tribunal de Juicio continuó la audiencia contra Lidia Raquel Cardozo, imputada por el homicidio calificado de su hijo, Leonel Francia, de 11 años y por lesiones leves calificadas en concurso real.

Ayer, se escucharon los testimonios de los albañiles que trabajaban en la vivienda de la acusada el día del hecho, ocurrido el 31 de agosto de 2023 en barrio Solidaridad.

Uno de los obreros relató que fue quien trasladó al menor al hospital Papa Francisco en su camioneta, luego de que la madre le pidiera ayuda porque su hijo “se había desmayado”. El testigo contó que el niño estaba envuelto en una sábana, solo con un short, y que durante el traslado observó sangre seca en la oreja. También detalló que la madre lloraba y repetía que quería salvarlo.

El albañil relató que, al regresar al domicilio, notó sangre sobre el capó del auto y gotas en distintos sectores de la vivienda, lo que le generó sospechas.

Indicó además que, durante los meses que trabajó allí, el niño solía acercarse a conversar con ellos, pero bajaba corriendo cuando su madre lo llamaba, mostrando temor. Días antes del hecho, el testigo había observado golpes en la oreja del menor y sangre en su nariz.

Otro de los albañiles coincidió en que la acusada le dijo a su compañero que el niño se había caído y destacó que esa mañana ella estaba lavando grandes pilas de ropa cuando ellos llegaron. Ambos coincidieron en que habían visto otras gotas de sangre en la vivienda, pero las atribuían a los perros de la mujer.

La víctima ingresó sin vida al hospital con una grave lesión en la cabeza. La autopsia determinó que el menor falleció por traumatismo encéfalo craneal grave por lesión punzopenetrante.

El juicio es seguido por un tribunal colegiado integrado por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Intervienen por el Ministerio Público el fiscal penal Santiago López Soto, mientras que la defensa está a cargo de Mario López Escotorín y la querella de Miguel Nicolás Fernández y Rodrigo Palacios.