Salta presentó la Experiencia Endeavor NOA 2025: El gran encuentro de inspiración y networking emprendedor

Con una rueda de medios realizada en la ciudad de Salta, quedó oficialmente presentada la Experiencia Endeavor NOA 2025, que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta, desde las 9:30 de la mañana. El evento, que año a año recorre distintas ciudades de la región, se consolida como una plataforma clave para la inspiración, la capacitación y el networking de los emprendedores del NOA.

Durante la presentación, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia, Ricardo Villada, destacó el valor que este encuentro tiene para la economía local al afirmar que “los emprendedores son un motor clave para la economía de Salta. Experiencia Endeavor les brinda una ventana de visibilidad única y potencia el talento local para proyectarlo al país y al mundo. Es una oportunidad para aprovechar y aprender del poder emprendedor”.

En la misma línea, el coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, subrayó el impacto que genera en la capital salteña la llegada de este evento: “No solo convoca a emprendedores de Salta, sino que tracciona talento de todo el NOA hacia nuestra ciudad, consolidándola como un polo de innovación, turismo y oportunidades. Para el Municipio los emprendedores son de gran importancia y por eso apoyamos iniciativas como ésta”.

Por su parte, la directora de Endeavor NOA, Celeste Ballari, remarcó que el espíritu de la Experiencia está centrado en la conexión y el crecimiento colectivo: “Lo que estamos generando es un punto de encuentro potente. Es una oportunidad única para conectarse, inspirarse y generar valor. Queremos que cada participante se lleve herramientas e ideas para transformar su entorno con impacto positivo”.

Finalmente, José María Zambrano, también director de Endeavor NOA, resaltó el potencial de la región y su fuerza transformadora: “El NOA tiene un ADN emprendedor muy fuerte. Cuando ese espíritu se canaliza con innovación, es capaz de generar un enorme poder de cambio en la sociedad”.

La Experiencia Endeavor NOA 2025 ofrecerá una agenda que combina charlas de referentes nacionales e internacionales, workshops prácticos, mentorías personalizadas y espacios de networking, donde los emprendedores podrán aprender, compartir experiencias y vincularse con el ecosistema. Historias que inspiran y movilizan, en un solo lugar.

Entradas disponibles en: endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-noa-4