Adultos mayores en Salta: “No son una maceta en un rincón, merecen vivir con dignidad”

En el Día de la Ancianidad, que se conmemora cada 28 de agosto en honor a la declaración de los derechos y garantías para los adultos mayores en 1948, un importante llamado a la reflexión y la acción resuena en Salta pues se alertó que, si bien muchos de estos derechos se han degradado con el tiempo, el derecho a “vivir con dignidad” es irrenunciable.

Así lo señaló Jorge O'Brien, director general de Adultos Mayores de Salta quien espetó que, aunque los derechos enunciados en la Constitución han perdido efecto, la sociedad debe asegurar que las personas mayores no sean relegadas. Expresó que la necesidad de este grupo es la contención, el cuidado y la consideración: "Los derechos no tienen techo y cuando más grandes somos, más derechos tenemos”, afirmó O'Brien, instando a la sociedad a respetar sus derechos fundamentales.

El funcionario hizo hincapié en que las personas mayores tienen el derecho a decidir por sí mismas dónde, cómo y con quién vivir, así como el derecho a participar activamente en la vida familiar y social sin ser excluidas por su edad. Asimismo, remarcó el derecho a mantener vínculos con sus nietos, a enamorarse sin ser juzgados y a manejar su propio dinero, lo que es esencial para su autonomía y bienestar.

O'Brien también se refirió al fenómeno del siglo XXI: la longevidad. Afirmó que el desafío actual no es solo vivir más años, sino "vivir mejor”, en lo que se conoce como “envejecimiento exitoso”. Este estilo de vida, que combina avances médicos con una nueva mentalidad social, se caracteriza por la actividad física, la alimentación saludable y la búsqueda de relaciones que aporten bienestar. Según el director, las personas longevas suelen ser "inquietas, aventureras, desafiantes, buscadoras de la vida" y están siempre activas, creativas y productivas.

Para lograr este objetivo, es fundamental la colaboración de la familia, la comunidad y el Estado. En el ámbito familiar, O'Brien subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los mayores, dándoles un lugar de importancia en la mesa familiar para que puedan transmitir su conocimiento y sabiduría. En la comunidad, es vital dejar de ignorar o subestimar a las personas mayores, asegurando que su lugar sea de respeto y valor.

El Estado, por su parte, asume un rol protagónico en la creación de una atmósfera solidaria para el desarrollo digno de los adultos mayores. O'Brien destacó la existencia de la línea directa "148, opción 2", que brinda acceso rápido ante la vulneración de derechos, así como la financiación de más de 100 centros de jubilados y una Universidad de la Tercera Edad. Además, mencionó el taller “Semillas de Amor” en escuelas y el voluntariado VOS AMAS, que con más de 120 miembros, acompaña a los mayores en la provincia.