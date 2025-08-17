¡Indignante!: Se hacía pasar por empleado municipal y le robaba a los abuelos

Fue un procedimiento de la Brigada de Investigaciones 2. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Se secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 1.

La Dirección General de Investigaciones llevó adelante un importante procedimiento en Pichanal que culminó con la detención de un hombre vinculado a varios hechos de robo a personas adultas mayores registrados recientemente en cercanías a una entidad bancaria, oportunidad en la que los damnificados percibían sus haberes jubilatorios.

La intervención se originó a partir de denuncias que señalaban a un hombre que, haciéndose pasar por empleado de Desarrollo Social de la Municipalidad, las abordaba con el pretexto de gestionar ayudas económicas o beneficios sociales y mediante engaños llevaba a sus víctimas a zonas alejadas y les sustraía el dinero.

En este marco, efectivos de la Brigada de Investigaciones 2 lograron identificar al sospechoso y detenerlo en la vía pública. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo la motocicleta utilizada para cometer los hechos delictivos.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.