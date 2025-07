Adultos mayores en Salta: “No son una maceta en un rincón”

En la ciudad de Salta, actualmente existen únicamente 20 residencias de adultos mayores habilitadas oficialmente, lo que plantea desafíos en términos de acceso y atención para una población que crece y requiere cuidados especializados.

Informate Salta dialogó con el Dr. Jorge Mamani, profesional a cargo de la Residencia Alvarado, ubicada en pleno centro salteño, para conocer cómo se maneja el cuidado diario de los residentes.

“Están el paciente independiente, semindependiente y dependiente”, explicó el Dr. Mamani. “En la institución recibimos a las personas dependientes y semindependientes. Hay que ayudarlos en muchas cosas, tienen huesos frágiles, hay que atenderlos con comidas y baños especiales”.

El trabajo en estas instituciones no se limita al cuidado físico. También se presta atención a las necesidades emocionales y sociales de los residentes. “El paciente necesita tener contacto con la comunidad, con pares iguales. En algunos geriátricos pasa que los mismos no tienen ese trato. El personal debe darle la mejor vida posible en los últimos años y no tenerlo como una maceta en un rincón”, enfatizó Mamani.

La alimentación es otro aspecto central en la atención geriátrica. “Los pacientes ancianos tienen pocos dientes, no tienen o poca fuerza para masticar. Tratamos de hacer poca comida, pero con muchos nutrientes”, detalló.

La Residencia Alvarado cuenta con 40 camas y un equipo numeroso de personal especializado. “Tenemos, por ejemplo, una paciente que va a cumplir 102 años. Nosotros podemos darle todo, pero sabemos que día a día el paciente va envejeciendo más. Nos duele, pero son cosas de la vida”, expresó con sensibilidad el doctor.

Por su parte, la doctora Graciela Fernández, abogada responsable de la institución, subrayó la importancia del marco legal y normativo para el funcionamiento de estas residencias. “Nosotros debemos tener habilitaciones como toda empresa. Tenemos el apoyo tanto de la municipalidad como de la provincia y respetamos lo que establece la ordenanza”, afirmó.

Además, recordó que la voluntad del residente es fundamental: “Si el adulto mayor no quiere estar acá, no lo podemos detener. No podemos tener a nadie en contra de su voluntad”.

En cuanto al acceso a este tipo de servicios, Fernández señaló la necesidad de una oferta más amplia y diversa: “Tiene que haber residencias para distintas capacidades económicas. Todo es cuestión de costos y servicios. Tenemos que cumplir con la ordenanza”.