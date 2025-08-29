Amparo por quita de pensiones en Salta: "Veo casi una cuestión sádica y psicopática"

Martín Giménez, presidente de la fundación “Defendiendo Derechos”, presentó un amparo judicial en representación de los afectados por los recientes problemas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En diálogo con Sin Vueltas, Giménez explicó que su objetivo es claro:

“Presenté un amparo que en teoría se va a resolver rápido, pedí que se reintegre el beneficio, se devuelva el retroactivo y que ANDIS articule con el Ministerio de Salud de la provincia los turnos”.

En ese marco, cuestionó la forma en que se quitó el beneficio de pensiones a personas vulnerables en la provincia. “Me parece bien que quieran auditar, pero no pueden quitar el beneficio sin notificar”, afirmó.

El dirigente destacó que muchas de las personas afectadas enfrentan serias dificultades para acceder a los trámites digitales y, en algunos casos, ni siquiera saben leer o escribir. “Escuché historias desgarradoras: gente postrada, sin recursos, revictimizada”, expresó, señalando que la situación afecta principalmente al interior profundo de Salta.

Según explicó, la falta del beneficio obliga a muchas personas a recurrir a la caridad para poder alimentarse o comprar remedios básicos. “Veo casi una cuestión sádica, psicopática, porque no se puede hacer esto con gente vulnerable”, dijo.

El presidente de la fundación propuso soluciones concretas: “Por un lado, hay que arreglar ANDIS, que está directamente vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad; por otro, articular de manera urgente con el gobierno de Salta la provisión de turnos. Por ejemplo, la señora Juana Pérez tiene turno ya asignado, pero cae en un día no hábil; lo correcto sería reprogramarlo con la especialidad correspondiente en el hospital adecuado”.

Finalmente, se mostró optimista respecto al fallo judicial: “Normalmente, en una medida cautelar, cuando un juez la ordena y se notifica a ANDIS, se le pide acreditar el cumplimiento. Uno como abogado tiene que estar presente en esas cosas. En el primer amparo que presenté no me dieron la cautelar, lamentablemente, pero sé que el juzgado va a decidir rápido. Como hay una marcadísima verosimilitud del derecho, intuyo que el juez va a fallar favorablemente”.