Abogado salteño presentó un amparo contra ANDIS: Denunciaron maltrato y quita de pensiones

Un abogado salteño presentó un amparo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la quita de pensiones a personas con discapacidad, una medida que afecta a beneficiarios de Salta y de todo el país.

Martín Giménez, presidente de la Fundación Defendiendo Derechos, explicó en diálogo con ElOnceTV que tomó esta decisión tras recibir denuncias de afectados.

"La gente que fue a ANDIS fue maltratada, no le quisieron recibir la documentación"

"Quitaron los beneficios, no notificaron a la gente y los mandaron al San Bernardo, al Ragone, y no conseguían turnos. Toda la gente que fue a ANDIS fue maltratada, no le quisieron recibir la documentación. Gente que no tiene recursos ni conocimientos tecnológicos, pretendían obligarla a mandar un correo electrónico", relató.

Giménez detalló que, antes de presentar el amparo, había solicitado al Ministerio de Salud de la provincia que coordinara con ANDIS la atención de los beneficiarios. "Si ANDIS quiere hacer todas las verificaciones que quiera, perfecto, pero no podés quitar los beneficios sin siquiera notificar", señaló.

El amparo se presentó en el Juzgado Federal N°1, a cargo del Dr. Julio Leonardo Bavio, y Giménez espera que se otorgue una medida cautelar para que los beneficiarios puedan recuperar sus pensiones.