Un camionero salió de Orán con más de 270 kilos de hojas de coca

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a un camionero en la localidad de Frías, en Santiago del Estero, el cual había salido de Orán.

El momento de Inspeccionar el semirremolque los funcionarios detectaron nueve bultos con la sustancia vegetal. Eran nueve bultos que poseían un total de 270 kilos de hojas de coca en su estado natural.

El Magistrado Interviniente dispuso el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.