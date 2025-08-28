Detenidos en San Juan: Una pareja viajaba desde Salta con más de 5 kg de cocaína

Policiales28/08/2025
san juan cocaina

Una pareja fue detenida en San Juan cuando circulaba en una camioneta con itinerario Salta – Mendoza y transportaba cocaína oculta en la rueda de auxilio.

clases¿Hay feriado? Aclaran si habrá clases en Salta el próximo 11 de septiembre

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 141, a la altura del Paraje Control Forestal. Gendarmería Nacional detuvo la marcha del vehículo y, tras la intervención de un perro antinarcóticos, se descubrió la droga escondida en la rueda de auxilio.

san juan cocaina2

Con autorización de la Fiscalía Federal, se incautaron más de 5 kilos de cocaína, distribuidos en paquetes tipo “ladrillo” y cápsulas. También se secuestró la camioneta, tres celulares y $3.930.000 en efectivo.

seguridad y productoresProductores y fuerzas de seguridad acuerdan medidas contra el abigeato en Salta

El conductor, de nacionalidad boliviana, y la mujer que lo acompañaba, de nacionalidad argentina, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día