Nadie le quita lo bailado, pero sí la moto: Ayudemos a Fernando a encontrarla

Una noche de diversión terminó en angustia para Fernando Escalante, uno de los cadetes más antiguos de la ciudad de Salta. El trabajador denunció que su moto, una Gilera 110 cc roja y blanca, fue robada en el boliche “Pecas”, donde la había dejado en la guardería del local con el ticket correspondiente.

Según relató en diálogo con un medio local, Escalante había salido a bailar junto a su esposa después de mucho tiempo. Sin embargo, al intentar retirar su vehículo al final de la noche, descubrió que había desaparecido.

El cadete señaló que el encargado de la guardería se negó a dar explicaciones e incluso intentó quedarse con el número que le habían entregado al ingresar. Al buscar al dueño del local para pedir ayuda, también fue ignorado.

La situación se tensó cuando personal de Infantería llegó al lugar. Escalante denunció que los efectivos actuaron con violencia y los expulsaron del lugar: “Nos trataron mal y nos golpearon. El dueño del boliche pidió que nos saquen”, expresó.

Sin otra alternativa, se dirigió a la comisaría más cercana para radicar la denuncia. Entre lágrimas, contó que la pérdida de la moto, su principal herramienta de trabajo tras más de 30 años en el rubro, lo dejó sin sustento:

“Me cortaron las dos piernas, estoy desesperado”, dijo con voz quebrada.

Escalante pidió la colaboración de la comunidad para recuperar el vehículo y solicitó que quienes tengan información se comuniquen con la policía: “La necesito de vuelta, por favor”, concluyó.