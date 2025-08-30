Tormenta de Santa Rosa llegó a Catamarca y deja granizo en Las Cañas

La tormenta de Santa Rosa llegó a Catamarca durante la jornada de este sábado, provocando la caída de granizo en la localidad de Las Cañas. El fenómeno se produjo en el marco de la alerta meteorológica por viento y tormentas intensas emitida para la región.

Vecinos reportaron precipitaciones acompañadas de ráfagas de viento que generaron inconvenientes en calles y algunas viviendas, aunque hasta el momento no se registraron daños graves ni heridos.

Las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones, evitar circular durante la tormenta y resguardar bienes expuestos.