Padres duermen en la calle por un lugar en diferentes escuelas de Salta

Con el inicio del mes 9 del calendario, una escena se repite en distintos puntos de la ciudad: padres y madres que pasan la noche en la vereda con tal de asegurar una vacante para sus hijos en los colegios más demandados.

Una de las postales más visibles se dio en la Escuela de Educación Técnica N° 3101-Dr. Joaquín Castellanos, ubicada en la esquina de 20 de Febrero y Belgrano, y otra casi idéntica frente al Colegio Secundario N°5080 “Dr. Manuel A. de Castro”, conocido como ex Colegio Nacional de Salta, sito en Gral. Martin Güemes 51.

En ambos lugares, las filas comenzaron desde horas tempranas y varios decidieron incluso dormir en la calle para no perder su lugar. Incluso, había mamás con bebés en brazos esperando el "milagro".

El fenómeno no es nuevo, pero cada año cobra mayor notoriedad en esta época, cuando se abre el proceso de inscripciones y la demanda supera ampliamente la cantidad de bancos disponibles en algunos establecimientos.