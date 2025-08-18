Colegios secundarios salteños participaron de la Copa Robótica Argentina 2025 en Vaqueros

Este lunes se vivió la semifinal provincial de la Copa Robótica Argentina 2025, que se desarrolla en el Colegio Secundario Nº 5050 de Vaqueros con la participación de 22 equipos de estudiantes salteños. De estos, dos equipos serán seleccionados para representar a Salta en la final nacional, que se disputará en Neuquén los días 26 y 27 de agosto.

Durante la competencia, los equipos se enfrentaron en partidas simultáneas que definen el ranking provincial. Entre las instituciones semifinalistas se encuentran la Escuela Técnica Alberto Einstein, Manuel Estrada, Juan Domingo Perón, Maestro Daniel Oscar Reyes, Walter Adet, General Martín Miguel de Güemes, Juana Azurduy, Thomas Alva Edison, José de San Martín, Sagrado Corazón, Instituto Fundacer, Fe y Alegría, Arturo Illia y San Francisco, entre otras.

El certamen, organizado por Educabot y en Salta coordinado por el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, promueve el aprendizaje activo, la innovación y el trabajo en equipo en áreas como robótica, programación e inteligencia artificial, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo tecnológico y educativo de la provincia.

La Copa Robótica Argentina es una competencia educativa nacional que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) y busca fomentar vocaciones, potenciar el talento de los jóvenes y brindarles herramientas para resolver desafíos reales en sus comunidades y en el mundo.