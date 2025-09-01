Cine argentino y estrenos exclusivos en la Usina Cultural: Regresa el Cineclub META

El martes 9 de septiembre regresa el Cineclub META a la Usina Cultural, una propuesta organizada por la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta (ARAS) junto a la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Durante todo el mes se podrán ver películas argentinas recientes que tuvieron gran reconocimiento en festivales internacionales.

La programación será la siguiente:

  • Martes 9, 21 hs: El Mensaje, de Iván Fund. Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Berlín.
  • Martes 16, 20 hs: El Príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas. Ganadora del Gran Premio de Visions du Reel.
El Príncipe de Nanawa (2025)
  • Martes 23, 21 hs: Crónicas de una Santa Errante, de Tomás Gómez Bustillo. Premiada en los Independent Spirit Awards.
  • Martes 30, 21 hs: Tesis para una Domesticación, de Javier Van de Couter. Basada en la novela de Camila Sosa Villada y estrenada en el BAFICI.
Las funciones se realizarán en la Usina Cultural (Juramento y España) y las entradas tendrán un costo de $4.400, disponibles en boletería antes de cada función, solo con medios digitales, o a través de vamos.gob.ar.

