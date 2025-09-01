Finde largo en octubre: En Salta se espera movimiento y turismo de último momento

Por decisión del Gobierno nacional, se trasladó el feriado del 12 de octubre para el próximo viernes 10 de octubre, clave para dinamizar la economía local y potenciar los atractivos de la provincia, por lo que en Salta el sector turístico anticipa movimiento de visitantes.

“Tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros productos y el público organiza más sus salidas cuando hay un día extra para recorrer”, destacó a InformateSalta Facundo Assaf presidente de la Cámara de Turismo de Salta, subrayando que este tipo de fines de semana son determinantes.

Una tendencia que se viene consolidando es la decisión de viajar a último momento: “No es como otros años, en donde el turista programaba mucho más sus reservas. Lo vimos en Semana Santa y en las vacaciones de julio, cuando las reservas llegaron sobre la fecha, y creemos que esto se repetirá en octubre”, explicó.

Respecto a la fecha elegida, remarcó que hubiera sido más conveniente trasladar el feriado al lunes, ya que mucha gente trabaja los sábados a la mañana lo cual corta su salida, sin embargo, lo destacó como una buena medida para el turismo en octubre, especialmente luego de septiembre, mes en el que Salta concentra la atención con la festividad del Milagro.

En cuanto a los destinos más elegidos, siempre depende de la época, invitando el calor de octubre a visitar espejos de agua como el Dique Cabra Corral, en Coronel Moldes, mientras que la ciudad de Salta y las localidades de los Valles Calchaquíes, como Cafayate, continúan siendo preferidos en cualquier temporada.