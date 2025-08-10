Diversidad Cultural en Salta: Hasta septiembre se exhiben trajes típicos de distintas colectividades

Con el objetivo de difundir tradiciones y fortalecer el intercambio cultural, migrantes residentes en la provincia participan de la cuarta muestra cultural de trajes típicos de colectividades, inaugurada en la Casa de la Cultura y abierta al público hasta el 5 de septiembre.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Justicia, a través de la Oficina de Atención Integral de Refugiados, junto a la Fundación Migrantes. Durante la apertura, la directora de Acceso a Justicia, Florencia Resina, y el presidente de la Fundación Migrantes, Francisco Capasso, destacaron el valor de la diversidad cultural como un aporte al desarrollo social de Salta.

El acto comenzó con un desfile encabezado por abanderados de las colectividades extranjeras residentes, que dio paso a la apertura formal de la exposición.

En la muestra participan comunidades de Argentina, Perú, Unión Sirio Libanesa, México, Cuba, Ecuador, Chile, Bolivia, India, España, Uruguay y Paraguay, presentando trajes y elementos tradicionales que reflejan sus raíces y costumbres.

La exhibición podrá visitarse de manera gratuita hasta el 5 de septiembre, ofreciendo a salteños y turistas la oportunidad de conocer y valorar de cerca el patrimonio cultural de cada colectividad.