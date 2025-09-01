Un hombre arrastró a una joven hasta un descampado, la violó y le pidió perdón antes de irse

Ocurrió en la localidad de Mariano Acosta. El momento previo al ataque quedó filmado por una cámara de seguridad y las imágenes son claves para que la Policía pueda localizar al abusador.

Una joven de 26 años denunció que fue violada por un hombre que la atacó cuando volvía de trabajar. El agresor la tomó del pelo, la arrastró y la llevó a un descampado ubicado en la localidad de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo. Tras cometer el abuso, el sospechoso le pidió disculpas y se dio a la fuga: "Es la primera vez que hago algo como esto", le dijo.

El hecho tuvo lugar este viernes por la noche, en el cruce de las calles Belén y Amado Nervo, cuando a la víctima le faltaban seis cuadras para llegar a su casa. Una cámara de seguridad captó el momento en que se ve al supuesto agresor caminando con dificultad, en aparente estado de ebriedad: vestía una campera deportiva roja, jeans oscuros y una gorra celeste que se le cayó más tarde, después del ataque.

🚨 UN VIOLADOR ANDA SUELTO

- Un hombre borracho atacó a una joven y la abusó sexualmente en un terreno baldío

- La joven llegó a avisarle a su mamá por teléfono, pensando que le iban a robar

- Después de violarla, el atacante le pidió perdón

📍 Mariano Acosta | Merlo pic.twitter.com/Q74qLLlC5O — Vía Szeta (@mauroszeta) September 1, 2025

Las imágenes muestran que, segundos después, la mujer aparece caminando por el mismo lugar. Según su testimonio, el hombre -de alrededor de 30 años- comenzó a gritarle cosas y la chica decidió llamar por teléfono a su madre. En ese momento, se le acercó y la tomó por el cuello, por lo que la mujer escuchó a su hija gritar y cómo le tapaban la boca.

De acuerdo a la denuncia, radicada en la comisaría 6ª de Merlo, la víctima afirmó que la sujetó, la tomó por el pelo y la llevó por la fuerza a un terreno baldío ubicado en la calle Tilcara, entre Gavilán y Luis Campos. Una vez en el lugar, la siguió tironeando del cabello, le arrancó su pantalón y ropa interior y la abusó.

En ese lugar, luego le pidió perdón y se escapó corriendo por Luis Campos. “Es la primera vez que hago algo así. Te pido perdón”, le habría dicho el hombre. La joven fue encontrada tirada en el suelo por una pareja que pasaba por esa zona y la vio visiblemente conmocionada. Le ofrecieron ayuda y se quedaron con ella hasta que llegó su mamá, según consignó el medio Primer Plano Online.

La víctima fue trasladada al Hospital Luis Lagomarsino, donde fue atendida por los médicos y recibió cuidados de profilaxis propios para este tipo de casos y contención psicológica.

La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" y está a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Morón. Tras realizar los primeros procedimientos se encontró en el descampado una visera que se cree que pertenecería al sospechoso y se le habría caído tras el hecho. Aún se desconoce su paradero y es intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

"Nos arruinó la vida"

La familia de la joven se reunió con los vecinos en la esquina donde habría ocurrido la violación para pedir Justicia y reclamarla al intendente local, Gustavo Menéndez, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que encuentren al responsable. Además, brindaron detalles de la situación y aseguraron que la víctima "está destrozada" y les "arruinaron la vida".

"Cuando llama, la agarra del cuello y le dice ’¿Qué onda todo bien?’, y se la lleva. Y mi hermana le dice a mi mamá ’Me están robando, me están llevando al campo’", indicó la hermana de la mujer en declaraciones a Crónica TV. "Ahí la lleva al descampado y la abusa sexualmente. Primero la obligó a hacer sexo oral", puntualizó.

Luego, señaló que tras terminar le dijo que "se quedara tranquila" porque había "acabado" afuera. "Cuando ya termina le pide perdón y le dice que es la primera vez que hacía eso. Ahí se subió el pantalón y se fue", agregó.

Por su parte, el esposo de la joven denunció que existe un estado de abandono en la zona. “El campo donde la violaron está todo oscuro. ¿Cómo les parece que podemos estar? Ella, yo, toda la familia. Nos arruinó este chabón, nos arruinaron la vida. Le dejó un trauma para toda la vida por eso queremos que hagan justicia".

"Nosotros conocemos a todos los que entran acá. Calculamos que ese muchacho tiene que ser de la zona, por cómo se lo ve caminando se lo ve confiado, no se lo ve perdido. Necesitamos más seguridad, queremos que entre alguien a darnos una respuesta", concluyó. /Pronto