Orán: En balsas de madera, llevaban cocaína, hojas de coca y cigarrillos

En el primer operativo, los gendarmes advirtieron movimientos extraños en el cauce del río Bermejo y constataron que un grupo de personas trasladaban bultos a bordo de balsas de madera. Al percatarse de la presencia de los gendarmes, los involucrados abandonaron la carga y nadaron hacia el margen opuesto del río. Transportaban ilegalmente 127 bultos que contenían 2.000 kilos de hojas de coca y 27.000 paquetes de cigarrillos.

El personal de la Sección “28 de Julio”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, con apoyo de otras unidades aseguró la zona y trasladó los bultos a la Subunidad, donde se realizó la apertura de la carga.

Media hora más tarde, se llevó a cabo un segundo procedimiento similar, que permitió incautar 7 kilos 284 gramos de cocaína, 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos. La droga estaba distribuida en siete ladrillos envueltos en nylon amarillo.

Los elementos secuestrados fueron informados a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, que autorizó el labrado de actuaciones y el secuestro de la mercadería, en infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes y a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero, publicó El Tribuno.