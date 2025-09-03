Se creó una Sección de la Policía Turística en Iruya

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el intendente de Iruya, Eugenio Herrera, encabezaron el acto de inauguración de la Sección de la División de la Policía Turística en Iruya y la entrega de una camioneta 0 km para el destacamento local perteneciente al Distrito de Prevención 1.

En ese marco, el Ministro destacó la importancia de acompañar el crecimiento de Iruya con mayor infraestructura y recursos policiales para potenciar el servicio de seguridad que se brinda a la comunidad y a los turistas que eligen uno de los lugares más visitados de la provincia. En ese sentido, resaltó que el trabajo conjunto con el Municipio, legisladores, instituciones es clave en materia de prevención de distintas problemáticas sociales a fin de promover la sana convivencia.

Por su parte, el Intendente resaltó el compromiso del Ministerio con la seguridad en la zona con la incorporación de un patrullero que será de gran utilidad para el desplazamiento policial teniendo en cuenta los más de 20 parajes y la geografía del lugar, como así también la presencia de la Policía Turística en un lugar estratégico de la provincia.

Participaron del acto el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el juez de Paz, Rolando Chauque, el diputado provincial, Ricardo Vargas, el senador Walter Cruz, la directora de Relaciones con la Comunidad, Susana Miño, la directora de Prevención de Droga, Johana Valencia, el jefe de la Policía, Diego Bustos, concejales, entre otras autoridades.