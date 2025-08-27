Salud mental en la fuerza: Talleres y exámenes para detectar riesgos en la policía

Tras la muerte de dos efectivos de la División de Drogas Peligrosas en Orán, en un presunto conflicto de pareja que involucró el uso de arma reglamentaria, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, calificó el hecho como “lamentable” y adelantó medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.

El funcionario, en diálogo con La Mañana de CNN Salta, destacó la creación de la Coordinación de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad, un área destinada a contener y atender las necesidades del personal policial y del servicio penitenciario. “Como primera medida se empezó a trabajar en lo que es el tema de ingresos de la policía”, contó.

Solá Usandivaras explicó que, además de brindar herramientas de apoyo emocional, se trabaja en la identificación de posibles grupos vulnerables dentro de la fuerza mediante convenios con el Ministerio de Salud.

“Salud está trabajando y va a empezar a dictar con talleres precisos para identificar cierto grupo y sobre eso hacer exámenes que puedan ser anuales sobre determinados grupos de la Fuerza”, comentó.

Además, indicó que la Coordinación de Bienestar policial realiza talleres de liderazgo dirigidos a jefes de policía, con el objetivo de dotarlos de herramientas para detectar de manera preventiva situaciones de riesgo que puedan derivar en tragedias. “La idea es darles herramientas para detectar de manera preventiva casos que puedan tener algún tipo de complejidad posterior”, agregó.

Por otro lado, resaltó la reorganización del área de violencia de género dentro de la policía. “Hemos sacado su oficina de jefatura y la pasamos a depender directamente de Coordinación de Bienestar del Ministerio, para que no sea la misma policía la que analice estos casos y se garantice transparencia”, explicó.

Con estas iniciativas, la provincia busca fortalecer la salud mental y el control del uso de armas dentro de la fuerza, en un intento por prevenir hechos trágicos como el ocurrido en Orán.