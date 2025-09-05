La Municipalidad ofrece clases de Lengua de Señas

En el Centro Integrador Comunitario de barrio Limache, la Municipalidad, a través de la Escuela de Emprendedores, brinda clases de LSA (Lengua de Señas Argentina). El objetivo es compartir con la comunidad, las herramientas teóricas y prácticas para que la comunicación sea más efectiva, inclusiva y empática con las personas sordas o con discapacidad auditiva. Las actividades están a cargo de las profesoras Carolina Ruiz y Araceli Rodríguez.

La primera clase fue el miércoles 3 de septiembre y las próximas serán el 17 y 24 de septiembre y el 1° de octubre. Se dictan en el horario de 17 a 19 en las instalaciones del CIC “Cabo Luis Guillermo Sevilla” ubicado en Demetrio Herrera esq. Gaucho Mendéz de barrio Limache.

Los vecinos que deseen sumarse a las próximas clases, podrán comunicarse al 3872158121 o al 3872266199.

Es importante recordar que, durante el pasado mes de agosto, las clases se brindaron en el CIC de San Benito, donde más de 25 alumnos pudieron aprender las herramientas de LSA para hacer de Salta una ciudad más inclusiva.