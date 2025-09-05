Vicente, el biciperegrino de 60 años que recorre miles de kilómetros desde Perú

Las historias de peregrinos que emprenden recorridos por caminos agrestes y llenos de dificultades, en bicicleta a pie, se reproducen por toda Salta, otras provincias y no debemos olvidar la peregrinación desde el Perú, hacia los pies de nuestro Santos Patronos.

Allí se cuentan sin dudas muchas historias, pero la de Vicente Cruz merece ser destacada, se trata de un hombre de 64 años, que a bordo de una bicicleta y acompañado de otras personas partió el 20 de agosto desde el Callao, en Lima, y ya recorrió miles de kilómetros, atravesando Perú, Bolivia y Argentina.

Según informaron desde el grupo de peregrinos, cada día pedalean entre 100 y 160 kilómetros, con la fe como motor y si todo sale como está previsto, Vicente y los demás biciperegrinos, llegarán el 12 de septiembre a las 16 horas a la Catedral Basílica de Salta.

Será la primera vez en la historia que peregrinos lleguen desde Perú en bicicleta, en un viaje que supera los 2.000 kilómetros y que une a dos pueblos a través de la fe, publicó Con Criterio Salta.