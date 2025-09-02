¡En marcha! Los peregrinos que salieron de Perú ya están por Bolivia

Doce días atrás, un grupo de 15 salteños de entre 54 y 75 años comenzó una travesía única: pedalear desde el puerto del Callao, en Perú, hasta la Catedral Basílica de Salta, con el objetivo de renovar su fe ante el Señor y la Virgen del Milagro. La expedición, que partió el 20 de agosto con misa y bendición de un sacerdote, combina la devoción con un desafío físico extraordinario.

Desde El Tribuno informaron que hoy, los peregrinos ya se encuentran en suelo boliviano, cerca de Oruro, con alrededor de 1.000 kilómetros por recorrer antes de alcanzar la meta prevista para el viernes 12 de septiembre, justo en la víspera de las fiestas patronales de Salta.

“La salida fue verdaderamente hermosa, con misa y bendición. Ese mismo día pedaleamos por toda la costa de Lima y desde ahí seguimos camino”, compartieron los ciclistas, quienes se mantienen unidos por la fe y la fuerza que encuentran en cada pedalada.

La mayoría de los peregrinos son de la capital salteña, aunque también se sumaron ciclistas de otras localidades de la provincia. Muchos de ellos tienen tradición de caminar cada septiembre desde Santa Victoria Oeste o Nazareno hasta el templo mayor, pero esta vez el desafío fue aún mayor: recorrer varios países en bicicleta para llegar a tiempo a Salta.

Jorge Vizgarra, uno de los participantes, explicó la elección del punto de partida: “Salimos desde Callao porque allí fueron encontradas en 1592 las imágenes del Cristo y de la Virgen del Rosario, hoy patrona de Córdoba. Ambas estaban destinadas a Salta y Córdoba, respectivamente, y desde ese lugar quisimos recrear en parte aquella historia. Obviamos Potosí para ganar tiempo, sino nos sería imposible llegar en fecha”.