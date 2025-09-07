Préstamos personales para monotributistas de hasta $50.000.000: Tasas y requisitos

Los préstamos personales para monotributistas se consolidaron como una herramienta clave para trabajadores independientes que buscan financiar proyectos, adquirir herramientas o cubrir gastos imprevistos. Sin necesidad de estar en relación de dependencia, las entidades bancarias y billeteras virtuales ofrecen líneas de crédito adaptadas a este sector.

 Actualmente, Banco Nación, Banco Macro y la billetera digital Naranja X cuentan con propuestas específicas para monotributistas activos. Los montos disponibles varían desde los $10.000 hasta los $50.000.000, con plazos que alcanzan los seis años y tasas que compiten con otras líneas tradicionales del mercado financiero.

Estas opciones surgen como una oportunidad para quienes necesitan capital de trabajo, liquidez inmediata o la posibilidad de invertir en sus propios emprendimientos.

Banco Nación: hasta $50.000.000 y plazos largos

El Banco Nación mantiene vigente una línea exclusiva de préstamos personales para monotributistas activos, con la posibilidad de solicitar hasta $50.000.000. El financiamiento es en pesos y se devuelve en hasta 72 cuotas fijas, mediante débito automático.

Los requisitos incluyen estar inscripto como monotributista, presentar el Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC y no superar la edad jubilatoria al finalizar el crédito. Además, la primera cuota no puede superar el 30% del ingreso mensual declarado.

Las tasas vigentes van desde una TNA fija del 90% (138,18% de TEA) con Cuenta Nación, hasta una TNA del 104% para quienes no posean paquete de servicios, con un Costo Financiero Total que supera el 225%.

Banco Macro y Naranja X: opciones digitales y flexibles
 

Por su parte, el Banco Macro ofrece préstamos personales para monotributistas de hasta $32.000.000, con plazos de hasta 60 meses. La TNA se ubica entre el 87% y el 95%, mientras que la TEA llega hasta el 149,50%. Los solicitantes deben presentar DNI, constancia de CUIL, comprobante de domicilio y comprobantes de pago de monotributo de los últimos tres meses.

En el terreno digital, Naranja X brinda préstamos 100% online de hasta $9.000.000. La gestión se realiza desde su aplicación, con validación de identidad mediante una selfie. El sistema de amortización es francés, con plazos de hasta 30 meses y tasas variables que oscilan entre 72% y 153% de TNA.

Estas alternativas combinan rapidez en la aprobación, flexibilidad de acceso y montos acordes a distintos perfiles, desde pequeños contribuyentes hasta emprendedores con mayor capacidad financiera. (Con información de TN)

