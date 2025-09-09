"El niño está en estado de shock y muy apenado", habló el abogado del presunto asesino de Tiago

El brutal asesinato de Tiago Maximiliano Mendoza, el joven de 16 años apuñalado en la ciudad de Orán, avanza en el terreno judicial mientras la conmoción social crece en toda la provincia.

Cristian Illesca, abogado del principal acusado, de 15 años, en La 10 Digital, aseguró que su defendido “está en estado de shock, muy asustado y preocupado”.

A su vez, negó que haya existido un intento de robo, como trascendió en las primeras horas. “Lo único que admitió fue haber visto a la víctima en una o dos oportunidades, nada más”, precisó.

El defensor también confirmó que el joven presenta lesiones cortantes en la mano derecha, detalle que forma parte de las pericias en curso.

“No cabe duda de que a todos nos duele lo ocurrido. Pero mi función profesional no es convertir culpables en inocentes, sino garantizar que se respeten todos los derechos que le corresponden al menor”, subrayó.

Finalmente, el abogado aclaró que “en causas penales de menores no se dispone prisión preventiva, aunque por la gravedad de lo sucedido el magistrado podría disponer otro tipo de medidas de contención”.