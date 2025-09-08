“No era problemático, estaba en una plaza y lo mataron”, el crimen de Tiago sacude a Orán

“Con apenas 16 añitos me lo arrebataron de esta vida, pero tu recuerdo vivirá siempre en mi corazón. Vuela alto, mi niño lindo, que los ángeles te reciban en el cielo”.

Con estas palabras, familiares y amigos despidieron a Tiago Maximiliano Mendoza, el adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinado con un arma blanca en la Plaza Santa Marta de Orán.

Los hechos

El crimen, ocurrido el viernes por la tarde entre las 17 y las 18.30, conmocionó a toda la ciudad y encendió una fuerte indignación en redes sociales. Tiago fue atacado mientras estaba sentado esperando a alguien, frente al colegio Educativo 5.040 y a metros del 911 y del hospital San Vicente de Paul.

Testigos relataron que fue sorprendido por dos jóvenes a bordo de una moto; uno de ellos le arrebató la gorra, lo golpeó y lo apuñaló mientras intentaba proteger su celular.

Horas después, el adolescente llegó al hospital gravemente herido. “Venía vomitando sangre, re feo, re mal… se sentó a mi lado porque ya no podía más. Lo subieron al quirófano y ahí falleció”.

Los sospechosos

La policía detuvo a un joven de 15 años como sospechoso principal y busca a otros posibles implicados. Mientras tanto, familiares, amigos, compañeros y docentes acompañaron la despedida de Tiago en el cementerio municipal.

El recuerdo de Tiago

Docentes que conocían al adolescente lo describieron como un chico tranquilo, pacífico y sin maldad. “Lo que hizo su agresor estaba premeditado. Tiago no buscó la muerte, no era problemático, estaba en una plaza y lo mataron”, sostuvo uno de ellos, visiblemente conmocionado.

La comunidad de Orán, entre lágrimas y consternación, reclama mayor seguridad en espacios públicos y políticas para prevenir la violencia juvenil.