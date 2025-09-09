Por problemas fronterizos, volvió a subir el precio de la hoja de coca

Una vez más los coqueros se ven afectados ante la suba de la hoja de coca, producto de conflictos en Bolivia, país donde se produce dicha hoja pero también el flujo de ingreso se ve afectado por los controles fronterizos.

Según comerciantes consultados por FM Aries, actualmente un cuarto de hoja de coca ronda los $13.000, mientras que la “seleccionada” puede llegar hasta los $18.000.

Una vendedora dijo que: “Por el momento trato de mantener el precio en 13.000, pero se espera que esta situación se mantenga una o dos semanas más hasta que haya mayor disponibilidad. En mi caso, a la seleccionada ya no la traigo porque le digo el precio a la gente y se asusta”.

Sin embargo los consumidores siguen adquiriendo el producto, aunque en algunos casos reniegan por el valor. Vendedores del mercado San Miguel, advirtieron que los precios comenzarán a estabilizarse paulatinamente una vez que se normalice el flujo desde el país vecino.