Aumentó la hoja de coca ¿a cuánto se consigue en Salta?

Atentos quienes están buscando hojas de coca porque hay un nuevo aumento en este producto muy consumido en el norte argentino.

El móvil de CNN Radio Salta se dirigió al centro de la ciudad para informar a los vecinos a cuanto se puede conseguir la hoja de coca y los precios dependiendo de la variedad.

El cuarto de coca de coquear se puede conseguir a $12.000, mientras que la hojeada y la especial oscila entre los $15.000 y los $18.000.

Este aumento se debe a la escasez de producción, la suba del dólar y la situación política del vecino país de Bolivia, pero atentos coqueros que todavía hay esperanza, ya que advirtieron que en octubre podría bajar el precio.