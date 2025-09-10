Por el desfinanciamiento de Nación, suspenden obras en el interior profundo

El desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional continúa afectando a las provincias, en este caso al interior profundo de Salta, donde localidades y comunidades se ven perjudicadas por una “lógica centralista”.

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia señaló esta problemática que provocará la suspensión de obras importantes para el interior de Salta previstas en el marco del programa PERMER.

Según se informó al Ente, la empresa, encargada de las obras de mejoras de paneles solares de 200 escuelas en el interior profundo, decidió suspender sus trabajos por falta de pago de Nación.

Saravia agregó que esta “lógica centralista” solo termina relegando a las comunidades más vulnerables y genera un impacto social grave.

“Decidieron no intervenir en el valle de Luracatao y perjudicar a siete localidades, y no continuar la obra de Rodeo Colorado en Iruya afectando a otra cantidad de gente” expresó el titular del Ente.

“Vamos a seguir insistiendo para que inviertan la plata que es del Banco Mundial. No es plata de Nación, sino fondos internacionales destinados a beneficiar a los más pobres”.

Para finalizar recordó la importancia y necesidad de asegurar proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, garantizando mejores condiciones de vida en el interior profundo.