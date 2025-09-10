Nación desafectó tierras del INTA Cerrillos. ¿a qué se destinaría?

A través del Boletín Oficial el Gobierno nacional oficializó la desafectación de terrenos pertenecientes al INTA en Cerrillos, tierras que se encuentran sobre la avenida Circunvalación sur.

Esta medida estaría dentro de la política de “racionalización del patrimonio estatal” que plantea Nación, ya que sostendría que hay ciertos inmuebles subutilizados.

Según El Tribuno, se tratan de 41 hectáreas que se encuentran en una porción aislada de la sede experimental y según la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los terrenos eran “innecesarios” para el organismo de origen.

Se aclaró también que sobre la superficie corre una servidumbre vinculada al gasoducto Cobos-Boroquímica, lo que restringe construcciones a menos de 7,5 metros del tendido.

Sobre ese terreno la Provincia habría firmado un convenio con Nación en 2024, para destinar esa porción a proyectos habitacionales, lo que se requiere ahora es de un plan integral para ese avance.