Outes cruzó a Milei: “Para aviones no faltó plata, pero para universidades sí”

En la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, el cual supone la actualización automática por inflación del financiamiento para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes y el incremento de las becas estudiantiles.

El diputado nacional, Pablo Outes, votó a favor de la ley y señaló que uno de los intereses de la política de gobierno provincial es la formación universitaria, siendo el desafío a futuro la proyección de las políticas que tiendan a mejorarla.

“Si no tenemos formación, difícil que el futuro del país y la provincia se pueda clarificar, es una convicción y posición que tenemos los salteños”, haciendo hincapié que la educación es un elemento sine qua non que hay que defender.

Sobre la postura de Nación, dijo ante todo aquello que no sea algo propuesto por ellos, se argumenta que va en contra del equilibrio fiscal y provoca desfinanciamiento presupuestario: “Pero lo plantean para algunas cuestiones, cuando compraron los aviones de guerra no plantearon desfinanciamiento, para las políticas educativas sí, me parece que es una herramienta que están utilizando”.

En diálogo con Que Pasa, dijo que Salta necesita duplicar o triplicar la inversión en universidades: “Desde Rivadavia para llegar a la universidad tienen que hacer casi 600 kilómetros, desde San Martín tienen que hacer casi 500 kilómetros”.

En caso que el presidente vete la ley, se continuará insistiendo, recalcó Outes, pero bajo el diálogo como siempre se plantea desde la provincia.

En esta línea se encuentran los gobernadores provincialistas, no son oficialistas, sino que buscan un diálogo coherente: “el que está fallando es el presidente, la respuesta siempre termina siendo la misma que es una devolución violenta, una calificación denostando, me parece que él no se da cuenta de que ocupa el cargo más importante del país”.

Acerca de la conformación de frentes, dijo que el futuro de Salta va a estar dado por los gobiernos que permitan desarrollar los recursos, la industrialización, la inversión en universidades: “los gobiernos tienen que defender con alto nivel los gobiernos provinciales”.

“Ser provincialista salteño implica generar la industria que necesitamos, las universidades que necesitamos, desarrollar al máximo nuestro turismo, desarrollar al máximo nuestra agricultura y ganadería que las tenemos” finalizó.