Anestesiólogos de Salta ratifican cobertura total y descartan faltante de profesionales

Tras una reunión mantenida con autoridades, los anestesiólogos de Salta ratificaron su compromiso con el sistema de salud y aclararon que no existen problemas de cobertura en la provincia.

El presidente de la Asociación de Anestesia de Salta, César Salazar dialogó con eloncetv y destacó que el encuentro fue positivo y permitió exponer las principales problemáticas del sector:

“Fue muy positiva la reunión, pudimos exponer nuestras problemáticas. La mayoría de los hospitales de la provincia está a cargo de convenios ministeriales que nos permiten organizarnos en base a los requerimientos de los nosocomios y poder brindar una buena cobertura”.

Si bien reconoció que existe un retraso en los pagos, confirmó que todos los convenios con el Ministerio de Salud continúan vigentes y que se proyecta avanzar con un nuevo acuerdo: “Actualmente la relación con el ministerio, a pesar del retraso, sigue con todos los convenios vigentes y tenemos proyectado firmar un nuevo convenio con Joaquín V. González para brindar apoyo al hospital que lo está necesitando”.

Salazar informó que la Asociación cuenta con 104 socios activos y 18 profesionales en formación, y fue categórico al remarcar que ningún anestesiólogo está habilitado para cobrar un plus dentro del margen de la obra social.