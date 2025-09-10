Anestesiólogos de Salta ratifican cobertura total y descartan faltante de profesionales

Salud10/09/2025
anestesias

Tras una reunión mantenida con autoridades, los anestesiólogos de Salta ratificaron su compromiso con el sistema de salud y aclararon que no existen problemas de cobertura en la provincia.

asociacion de anestecistas saltaDesde la Asociación de Anestesistas le contestaron al ministro de Salud sobre el número de profesionales en Salta

El presidente de la Asociación de Anestesia de Salta, César Salazar dialogó con eloncetv y destacó que el encuentro fue positivo y permitió exponer las principales problemáticas del sector:

 “Fue muy positiva la reunión, pudimos exponer nuestras problemáticas. La mayoría de los hospitales de la provincia está a cargo de convenios ministeriales que nos permiten organizarnos en base a los requerimientos de los nosocomios y poder brindar una buena cobertura”.

Si bien reconoció que existe un retraso en los pagos, confirmó que todos los convenios con el Ministerio de Salud continúan vigentes y que se proyecta avanzar con un nuevo acuerdo: “Actualmente la relación con el ministerio, a pesar del retraso, sigue con todos los convenios vigentes y tenemos proyectado firmar un nuevo convenio con Joaquín V. González para brindar apoyo al hospital que lo está necesitando”.

Salazar informó que la Asociación cuenta con 104 socios activos y 18 profesionales en formación, y fue categórico al remarcar que ningún anestesiólogo está habilitado para cobrar un plus dentro del margen de la obra social.

