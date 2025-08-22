Desde la Asociación de Anestesistas le contestaron al ministro de Salud sobre el número de profesionales en Salta

En sus redes sociales, la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación, respondieron a las declaraciones del ministro de Salud de la provincia, sobre la cantidad de profesionales que hay actualmente en la provincia.

Sostuvieron en el comunicado que en la actualidad hay 100 personales, los cuales están en un padrón que puede ser consultado en la institución. “Se encuentran en este momento un total de 18 profesionales en formación en nuestra provincia, de los cuales 4 Profesionales a partir del 01/09/2025 egresarían” agregaron sobre el personal en formación.

También aseguraron que “no cuentan con información que convalide la existencia de sólo 3 (tres) anestesiólogos en el Norte”. En este punto agregaron que “conforme surge de los convenios de prestaciones anestesiológicos que se encuentran en vigencia entre nuestra Institución y nosocomios del Norte Provincial, se desprende que en Orán se encuentran trabajando 6 anestesiólogos, en Tartagal 6 anestesiólogos y en Embarcación 2 anestesiólogos”.

En relación a las declaraciones del ministro con los profesionales del norte sostuvieron que “son inveraces los dichos”.

Por otro lado, en relación a las declaraciones sobre el hospital San Bernardo, donde se habrían suspendido prácticas, aseguraron que “no se suspendió ningún procedimiento quirúrgico por falta o problemas con el Servicio de Anestesia”.

“Por último, desde la Institución queremos destacar que la formación de Anestesiólogos requiere de una adecuada cantidad de quirófanos, ya que nuestra especialidad se basa fundamentalmente en habilidades y competencias adquiridas en quirófano” finaliza el comunicado.