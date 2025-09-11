Continúa el juicio por el femicidio de "Nuri" Klimasauskas: Están citados 8 testigos

El juicio por el crimen de Nahir Nuri Klimasauskas, la joven de 27 años asesinada en febrero de 2023 en Orán, continúa hoy jueves 11 a las 10 horas con la declaración de ocho testigos citados por las partes.

El proceso se sigue contra Gustavo García Viarengo, acusado de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

La acusación está en manos de los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot, de la Unidad Fiscal, ante la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos.

En la audiencia del pasado martes 9 declararon tres testigos: dos peritos de la defensa que participaron de la reconstrucción del hecho y una psicóloga que intervino tanto en la pericia psicológica del acusado como en la autopsia psicológica de la víctima.

A pedido de la defensa técnica, y por disposición del Tribunal, las audiencias están siendo grabadas.