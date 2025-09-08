Mañana reanudan el juicio por el femicidio de Nuri, ¿qué pasó en la última audiencia?

Está previsto que, para este martes, se reanude el juicio que se sigue en Orán por el femicidio de Nahir Nuri Klimasauskas Viazzi, el cual se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio, que había dispuesto su continuación para este 9 de septiembre.

Tal como resalta el medio Salta|12 la reanudación está prevista para las 10:00 horas de mañana, donde se proseguirá con las audiencias de debate en contra de Gustavo García Viarengo. juzgado como presunto autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Nahir, de 27 años, con quien mantenía una relación afectiva.

Cabe recordar que, durante la última audiencia, el Tribunal propuso a las partes la posibilidad de realizar una transmisión en vivo de los alegatos finales, a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Salta. La iniciativa se fundamenta en experiencias previas de otros Poderes Judiciales provinciales, que han implementado mecanismos de difusión pública en causas de alto interés social.

En la misma audiencia, la abogada Mónica Viazzi, madre de la víctima y actual fiscala penal de Cerrillos, quien anteriormente se desempeñó como fiscala en Orán, solicitó al Tribunal ejercer ella misma la autodefensa como querellante, en virtud de la licencia que tomó su abogado Matías Adet Figueroa. La fiscalía y la defensa se opusieron y el tribunal rechazó la solicitud de Viazzi, y por eso se suspendieron las audiencias previstas para esta semana.

También que, durante la penúltima audiencia, declararon dos médicos que formaron parte del equipo que realizó informes en conjunto con peritos criminalísticos. Su trabajo se basó en el análisis de fotografías de la víctima, la evaluación de informes descriptivos de la autopsia y los informes toxicológicos de la pareja, que daban cuenta de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Uno de los médicos detalló los efectos del consumo excesivo de alcohol, como alteraciones cognitivas o pérdida de la conciencia. Concluyeron que en el caso de la víctima no se evidenciaron signos de lucha o violencia previa a la caída, y que no se encontraron sustancias psicofármacos o barbitúricos.