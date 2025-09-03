Caso Nuri: No se evidenciaron signos de lucha o violencia previa a la caída

Este martes se reanudó en Orán el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado de femicidio por la muerte de Nuri Klimasauskas, la joven de 27 años asesinada en febrero de 2023.

La causa se lleva adelante en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de los fiscales Claudia Carreras y Pablo Cabot. El imputado enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado, por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Durante la jornada, declaró un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y, por pedido de la defensa, también comparecieron un perito médico y un testigo.

Los médicos habían formado parte del equipo que realizó informes en conjunto con peritos Criminalísticos. Su trabajo se basó en el análisis de fotografías de la víctima, la evaluación de informes descriptivos de la autopsia y los informes toxicológicos de la pareja, que daban cuenta de la ingesta de bebidas alcohólicas.

Uno de ellos detalló los efectos del consumo excesivo de alcohol, como alteraciones cognitivas o pérdida de la conciencia. Concluyeron que en el caso de la víctima no se evidenciaron signos de lucha o violencia previa a la caída, y que no se encontraron sustancias psicofármacos o barbitúricos. Ambos profesionales ratificaron su informe.

Posteriormente, un amigo del acusado contó que lo había visto la tarde del 18 de febrero de 2023 en un circuito de enduro. Durante la audiencia, se exhibió un video del circuito de motocross que él mismo había filmado.

Finalizadas las declaraciones, los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos resolvieron pasar a un cuarto intermedio, cuya fecha de reanudación se definirá en los próximos días.

Cabe señalar que, a solicitud de la defensa técnica del acusado y con autorización del Tribunal, la audiencia está siendo grabada.