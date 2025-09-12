¡Todo al mejor postor! Subastarán Joyas y objetos valiosos

El Poder Judicial de Salta pondrá en subasta a partir del 26 de septiembre 46 lotes que incluyen joyas y otros bienes, con la posibilidad de participar de manera electrónica a través de su plataforma oficial desde las 14 horas.

Entre los artículos disponibles se encuentran aros de oro de 18 quilates, anillos de plata y oro, alianzas, cadenas y dijes. Los interesados podrán consultar el catálogo completo desde el 19 de septiembre en la plataforma y en las redes sociales del Poder Judicial.

Para garantizar transparencia, los valores base de los lotes fueron establecidos por una joyería especializada, que elaboró un informe sobre la pureza y el peso de cada elemento. Además, se permitirá la presentación de ofertas de último minuto hasta el cierre del proceso.

Las propuestas podrán ingresarse en http://subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre. El sistema electrónico cuenta actualmente con más de 8.000 usuarios registrados, aunque quienes aún no lo hayan hecho pueden crear su usuario en cualquier momento del día. La plataforma también ofrece tutoriales que explican cómo registrarse, crear contraseña o recuperarla.

Este sistema de subastas electrónicas moderniza y transparenta un proceso que antes solo podía realizarse de manera presencial, permitiendo que personas de otras provincias también participen en los remates.